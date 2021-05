Ein 3300 Euro teures E-Bike der Marke Riese & Müller, das am Montagmittag in Hornbach gestohlen worden war, tauchte am Nachmittag in Zweibrücken auf dem Parkplatz eines Discounters im Etzelweg wieder auf – maximal zwei Stunden nach dem Diebstahl. Das teilte die Polizei mit, die einen jungen Mann in Verdacht hat und nun Zeugen sucht. Der Verdächtige ist Mitte 20, etwa 170 Zentimeter groß, dunkle, kurze Haare, Vollbart, afrikanisches Erscheinungsbild. Er wurde laut Polizei schon öfter in Tatortnähe in Hornbach gesehen. Hinweise nimmt die Zweibrücker Polizei unter der Telefonnummer 06332/976-0 oder per E-Mail an die Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen.