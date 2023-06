Ein bisher unbekannter Täter hat das Auto eines gemeinnützigen Vereins in Landstuhl gestohlen und später in Homburg an der Kreuzung Mainzer Straße zur Kaiserslauterer Straße angezündet. Der Brand des Autos sei der Feuerwehr am Donnerstag kurz vor Mitternacht gemeldet worden, teilt die Polizei in einem Pressebericht mit. Es habe rekonstruiert werden können, dass das Auto nach einem Unfall in einer Kurve nicht mehr fahrbereit gewesen sei. An den Schlüssel war der Täter demnach mit einem Einbruch in die Geschäftsräume des Vereins in Landstuhl gelangt. Augenzeugen hätten berichtet, dass sich der Fahrer nach dem Unfall noch einige Zeit an dem Auto aufgehalten, ein Warndreieck aufgestellt und telefoniert habe. Die Polizei Homburg sucht Zeugen, hofft auf Hinweise zum Fahrer, dessen Verhalten nach dem Unfall und den Unfallhergang. Telefon 06841 1060.