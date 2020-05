Am Sonntagmorgen gegen 9.30 Uhr wurde der Zweibrücker Polizei ein außergewöhnlicher Autobrand im Beckerswäldchen gemeldet. Es handelte sich nach Polizeiangaben um einen roten Dacia Logan mit Pirmasenser Kennzeichen, der in der Nacht zuvor von einem Grundstück in der Landauer Straße in Stambach gestohlen worden war. Am Sonntagmorgen waren mit dem Fahrzeug mehrere Straftaten begangen worden: unter anderem gegen 6 Uhr eine Unfallflucht in Rieschweiler-Mühlbach sowie gegen 9.20 Uhr eine weitere Unfallflucht im Zweibrücker Triftweg, der neben dem Tacco-Markt in Ixheim vom Etzelweg abzweigt. Anschließend setzten die Täter den Dacia auf einem Feld im Beckerswäldchen in Brand. Als er lichterloh brannte, rollte der Wagen das abschüssige Feld hinab und stürzte an einer Geländekante auf ein darunterliegendes Grundstück.

Kran hievt Wagen über ein Wohnhaus

Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, wurde der Dacia durch einen großen Kran geborgen. Das Auto musste über ein Haus gehievt werden. Über die Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Die Polizei sucht Zeugen sowie weitere Geschädigte, die sich unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de mit ihr in Verbindung setzen.