Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Hoffnung, dass der Cap-Lebensmittelmarkt mit seinen 23 Mitarbeitern in der Hallplatz-Galerie über den 30. September hinaus bleibt, sind gestiegen. In einer zweiten Vermittlungsrunde näherten sich Mieter und Vermieter am Mittwoch an.

Nach einer weiteren Abstimmungsrunde unter Vermittlung von Oberbürgermeister Marold Wosnitza über die Zukunft des Cap-Lebensmittelmarkts in der Zweibrücker Hallplatz-Galerie äußerte