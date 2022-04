Die Vollsperrung der stark befahrenen Zweibrücker Straße in Pirmasens ist am Dienstag ohne größere Staus angelaufen. Fünf Wochen lang bleibt der Straßenabschnitt im Bereich Media-Markt gesperrt.

Noch eine Straßensperrung: die Ortsdurchfahrt von Contwig. Von Donnerstag bis Samstag.

Zahlen Sie zu viel Miete? Oder verlangen Sie zu wenig? Wenn die Wohnung in Zweibrücken steht, können Sie das jetzt online ausrechnen.

Immer mehr Dörfer wollen Glasfaser-Internet. Es gibt eine Firma, die das möglich machen will.

Vor 50 Jahren wurden fünf Dörfer zu Vororten von ZWeibrücken. Wir haben mit jemandem gesprochen, der die fünf Jahrzehnte mitgeprägt hat.

Der in Pirmasens geborene evangelische Pfarrer Christoph Heil engagiert sich in seiner Berliner Gemeinde für Flüchtlinge. Bis vor kurzem beherbergte er Menschen aus der Ukraine in seiner Kirche St. Jabobi. Der 48-Jährige hilft nun den Geflüchteten, Unterkünfte auf längere Sicht zu finden und sich in Deutschland zu integrieren.

Die Premiere mit dem Benefizkonzert ist gut gelaufen. Jetzt arbeitet der Freundeskreis der Kirche in Ludwigswinkel weiter daran, das Gotteshaus als kulturellen Treffpunkt zu erhalten.

Raser, die die Polizei ungestraft überholen, Falschparker an allen Ecken, die ohne Knöllchen bleiben. Das gab’s tatsächlich mal, dokumentiert von der RHEINPFALZ im Jahr 1974.

Kompostierbare Hundekotbeutel? Gute Idee! Es gibt aber Probleme, haben die Rimschweilerer festgestellt.