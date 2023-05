Die Geldautomatensprenger von Bubenhausen fuhren ein Auto mit belgischen Kennzeichen. Wir haben nachgefragt, was die Polizei bei der Verfolgung im Ausland darf und wo die Täter vor Gericht gestellt würden.

Die Brücke zwischen Baumarkt-Kreisel und der Ampel an der Ernstweilerer Kirche wird drei Tage gesperrt. Das betrifft auch Autofahrer, die auf die Autobahn möchten.

Michaela Strohmeier ist die neue Pächterin des Waldhauses Starkenbrunnen, wo sie ihren Gästen ab 17. Juni pfälzisch-badische Spezialitäten kocht.

Ist es eine Schilderpanne oder will die Pirmasenser Stadtverwaltung im Zuge der Radler-Freigabe der Fußgängerzone auch die Geschäftszeiten verkürzen? Das fragt sich – nicht ganz frei von Ironie – die Pirmasenser SPD.

„Wir werden unendlich viele Baustellen haben“, sagt Zweibrückens Oberbürgermeister mit Blick auf den Glasfaserausbau. Und mit Galgenhumor fügte er hinzu: „Aber das sind wir ja gewohnt.“

Der Zweibrücker Pfingstmarkt war aus Sicht der Polizei eine ruhige Veranstaltung. Es gibt eine besonders erfreuliche Nachricht, aber auch eine Sache, die auf Kritik stößt.

Trockenblumenkränze in verschiedenen Farben und Größen stellt Sophie Schnebel aus Fehrbach her. Und ist mit damit und dem Instagram-Kanal „In Your Blossom“ ziemlich erfolgreich.

Ein Verteidiger, der dem Zeugen glaubt und seinen Mandanten, einen 82-jährigen Senior mit Faible fürs Wildpinkeln, für nicht sonderlich intelligent hält: Das war Teil eines Prozesses wegen sexuellen Missbrauchs am Pirmasenser Amtsgericht.

Bei den Special Olympics, die im Juni, in Berlin stattfinden, messen sich rund 7000 Sportler aus über 190 Nationen in 26 Sportarten. Pirmasens ist ein Teil davon und Gastgeber einer Fußball-Nationalmannschaft.

Eigentlich wollte Gaby Schneider nach England. Weil keiner mitwollte, ist die damals 22-Jährige in Hauenstein geblieben und hat einen Friseursalon eröffnet. Heute hat sie einen Grund zum Feiern.