Beim Bau der neuen Ost-Umgehungsstraße für die Blieskasteler Altstadt beginnen am Montag, 1. November, die Bauarbeiten für den Anschluss der neuen Straße an die Bliesgaustraße in Blieskastel. Die Bliesgaustraße, die von Lautzkirchen her in Richtung Blieskasteler Altstadt führt, bleibt daher voraussichtlich bis Ende November gesperrt. Dies teilt der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) mit. Umleitungen über Webenheim, Einöd, Schwarzenacker, Bierbach und Lautzkirchen und umgekehrt sind ausgeschildert. Der LfS erwartet während der Bauzeit Verkehrsbeeinträchtigungen.