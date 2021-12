Rebecca und Theresa Wendel von der Zweibrücker SPD organisieren für Menschen aus finanzschwachen Haushalten eine Weihnachtsaktion für die Tafel. Wer mitmachen möchte, kann einfach ein Päckchen mit einem kleinen Geschenk packen.

Es können haltbare Lebensmittel wie Honig, Tee, Gebäck, Süßigkeiten und etwas Persönliches mit ins Paket gelegt werden, zum Beispiel alte Familienrezepte oder eine Grußkarte. Die Geschenke können am Mittwoch, 22. Dezember, 17 bis 18.30 Uhr, im SPD-Sekretariat in der Ritterstraße 9 abgegeben werden oder nach telefonischer Vereinbarung unter 0176 32301175. Die Ausgabe der Geschenke ist am Donnerstag, 23. Dezember, 14 Uhr.