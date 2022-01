[Aktualisiert 14.40 Uhr] Im Saarbrücker Stadtteil St. Arnual wurde am Dienstagmorgen, 4. Januar, die Sparkasse überfallen. Laut Polizei hat ein Bewaffneter einen fünfstelligen Bargeldbetrag erbeutet. Kurz danach hätten ihn Einsatzkräfte in Tatortnähe festgenommen. Mit einer scharfen Schusswaffe habe er mehrere Angestellte bedroht und verlangt, den Banktresor zu öffnen und das darin befindliche Bargeld auszuhändigen. Bei seiner anschließenden Festnahme habe der 58-Jährige spontan zugegeben, bereits am 13. Dezember eine Spardabank-Filiale in Neunkirchen überfallen zu haben.