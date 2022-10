Bis Ende 2025 sollen Radfahrer und Fußgänger den geplanten, 3,3 Kilometer langen kombinierten Radweg im Auerbacher Tal, zwischen Ortsausgang Zweibrücken-Oberauerbach und Ortseingang Winterbach-Niederhausen (wir berichteten), benutzen können. Laut dem planenden Landesbetrieb für Mobilität, Dienststelle Kaiserslautern, wird mit Gesamtkosten von 1,4 Millionen Euro gerechnet, die ganz vom Land Rheinland-Pfalz getragen werden. Oberbürgermeister Marold Wosnitza berichtete im Bauausschuss des Stadtrates von einer Vor-Ort-Abstimmung mit dem LBM, der Struktur- und Genehmigungsbehörde, Naturschutzverbänden, Stadt und Gemeinden, und anderer Beteiligter, in denen man sich aus verschiedenen geprüften Varianten auf eine Weg-Führung geeinigt hat.

Fahrbahn-Insel kommt an Ortsausgang

Der Neubau soll 2,5 Meter breit sein und zunächst ab Ortsausgang Oberauerbach rechts der Landstraße in Richtung Niederhausen gebaut werden, dann kurz hinter dem Abzweig nach Großbundenbach über eine bestehende Brücke auf Winterbacher Gemarkung den Auerbach/Wiesbach überquerten und im Tal entlang bis zum Ortseingang Niederhausen führen. Die Brücke, sagt Richard Lutz, Dienststellen-Leiter des LBM in Kaiserslautern, müsse unter anderem mit einem Geländer versehen werden. Am Ortsausgang Oberauerbach ist der Bau einer Überquerungshilfe, eine Fahrbahn-Insel, geplant. „Sie wird die Fahrgeschwindigkeit einiger bremsen, was ganz gut ist“, sagt Oberbürgermeister Wosnitza.

Geplant sei, die Fahrradfahrer weg von der Wallhalber und Zweibrücker Straße, der Oberauerbacher Ortsdurchfahrt, über die Schwarzwaldstraße, zu leiten, sagte Wosnitza auf Nachfrage. Wie genau, sei aber noch zu erkunden, erklärt LBM-Dienststellen-Leiter Lutz. Am Ende der Schwarzwaldstraße treffen die Radfahrer auf den gut ausgebauten Fahrradweg Richtung Niederauerbach. Insbesondere sportlich-ambitionierte Radler würden aber wohl kaum den Schlenker machen, sind sich Lutz und Wosnitza einig. Mit dem Neubau gelinge ein entscheidender Lückenschluss auch im Zweibrücker Radwegenetz, sagt Wosnitza. Aus einem lange vorgetragenen Wunsch werde sehr bald Wirklichkeit.