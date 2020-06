Nachdem ein Anrufer im Mai einen Zweibrücker Geschäftsmann erpresst hatte, ist der Fall jetzt aufgeklärt. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Der Inhaber eines Zweibrücker Geschäftes erhielt im Mai mehrere Anrufe mit unterdrückter Nummer. Der Anrufer meldete sich mit einem erfundenen Namen und erpresste den Geschäftsinhaber. Womit, dazu machte die Polizei keine Angaben. „Näheres dazu kann aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht veröffentlicht werden“, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Pirmasens führten schließlich zu einem 19-jährigen Tatverdächtigen, der in Pirmasens wohnt. Über die Zweibrücker Staatsanwaltschaft wurde ein Durchsuchungsbeschluss seiner Wohnung erwirkt. Als die Polizei deshalb am Mittwoch bei ihm zu Hause anrückte, übergab der Beschuldigte freiwillig sein Handy, mit dem er die Telefonate geführt hatte. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft gestand er zudem, die Telefonate geführt zu haben. Nach seiner Vernehmung und der Aufnahme seiner Personalien wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.