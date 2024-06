Der am Unternehmenssitz in der Gleiwitzstraße rund 160 Mitarbeiter beschäftigende Zweibrücker Industrieventilatoren-Bauer TLT-Turbo hat mit dem Chinesen Hongan Zheng einen neuen Geschäftsführer bestellt. Das teilte das Unternehmen mit. Der 54-Jährige teilt sich die Unternehmensleitung mit Gerd Jegodzinski, der im Januar zum Geschäftsführer bestellt wurde. Zheng, Absolvent der Uni Tianjin für Finanzen und Wirtschaft, war zuvor für ein anderes Unternehmen der chinesischen TLT-Turbo-Mutter Power China tätig. Er löst seinen Landsmann Xiongfei Zhao ab, der seit 2021 Geschäftsführer der TLT-Turbo war.

Nach Hochwasserschäden: TLT mietet Räume am Kreuzberg an

Wie berichtet, ist die Verwaltung und das Entwicklungszentrum des Industrieventilatoren-Bauers hart durch das Zweibrücker Pfingsthochwasser getroffen. Der Hornbach war an der Gleiwitzstraße übergetreten, und Wasser war auch durch die Kanalisation in die unteren Stockwerke eingetroffen. Nach Unternehmensangaben läuft die Schadensaufnahme noch. Aufgrund der Schäden wurden mehr als die Hälfte der Mitarbeiter auf ein mehrmonatiges Arbeiten aus dem Homeoffice eingestellt. Wo das nicht möglich ist, seien andere Lösungen vereinbart, heißt es auf Anfrage. Für Besprechungen im größerem Kreis wurden Räume bei der Hochschule am Kreuzberg angemietet.