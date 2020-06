In der gesamten Südwestpfalz gibt es seit Dienstag keinen einzigen Menschen mehr, der aktuell am Coronavirus erkrankt und noch ansteckend ist. Das teilte die Kreisverwaltung mit. Damit gelten alle, die in Zweibrücken, Pirmasens oder im umgebenden Landkreis an dem Virus erkrankt waren, als genesen – bis auf die vier Personen, die mit Corona-Infektion verstorben sind. Nicht ausgeschlossen werden kann allerdings, dass jemand unbemerkt das Virus aufgenommen und derzeit ohne Symptome erkrankt ist. Bis Dienstag um 13.30 Uhr hat sich in der Südwestpfalz jedenfalls kein weiterer Fall des Coronavirus (Covid 19) bestätigt. Insgesamt wurden bis heute 173 Personen in der Südwestpfalz positiv auf das Coronavirus getestet. Davon sind jetzt 169 genesen. Aktuell ist keine Person mehr infiziert. Bislang sind vier Personen mit Corona-Infektion verstorben. Die 173 bestätigten Fälle verteilen sich auf Zweibrücken (38), Pirmasens (31), die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben (33), Zweibrücken-Land (16), Dahn (22), Hauenstein (9), Pirmasens-Land (7), Rodalben (6), und Waldfischbach (11). Nach der Begleitung durch das Gesundheitsamt konnten 460 ihre Quarantäne als genesen oder nie erkrankt abschließen. Das Gesundheitsamt empfiehlt Personen, die Symptome entwickeln, sich umgehend telefonisch beim Hausarzt oder beim Gesundheitsamt unter 06331/809-750 (Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr) zu melden. Gestern vergab das Gesundheitsamt sechs Testtermine.