Gerhard Maurer sieht schwarz, wenn er vom Land in die Stadt will oder umgekehrt. Die städtische Infrastruktur findet er gut. Aber kommt man in die Dörfer, hört’s auf.

Kaum hat er seinen Bananenjoghurt-Becher vor sich stehen, geht Maurer schon ans Eingemachte. Das „schlechte Verkehrswesen“ sieht er als Problem: Die Busse in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land führen unregelmäßig und zu selten. So werde jeder gezwungen, doch wieder das Auto zu nutzen. „Ich denke, dass der Busverkehr einfach zu lokal verwaltet wird.“ Er wünscht sich da eine Verwaltung auf Landesebene – überregional, um Struktur reinzubringen, wie der Sozialdemokrat findet. Die Stadt Zweibrücken werde bevorzugt, „das ist alles super ausgebaut. Das Umland aber nicht.“ Und Bus und Bahn müssten bezahlbar sein. Maurer findet „das Wabensystem viel zu kompliziert. Wenn ich im Ausland bin, dann bezahl’ ich ein Ticket, fahre in eine Richtung, so lange wie ich will. Und wenn ich aussteige, ist das Ticket erloschen.“ In Deutschland mache die Bürokratie oft alles viel zu kompliziert.

Auch bei „meiner Stegwiesen-Brücke“, wie er sagt, drückt ihn der Schuh. Im Frühjahr wurde die Fußgängerbrücke in Bubenhausen, die über den Hornbach führt, abgerissen. Er würde sie gerne durch eine neue Brücke ersetzen, aber im Stadtrat rege sich Widerstand. Obwohl die Bürger sich die Brücke laut Maurer wünschen. Um dem näherzukommen, hat er die Bürgerinitiative „Demokratische Achse Bubenhausen“ ins Leben gerufen. Übernächste Woche muss seine Brücke aber erstmal warten. Denn dann macht er mit seiner Familie eine Woche Urlaub auf Rügen.