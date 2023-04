Von Patrick Göbel

Der Homburger Stadtteil Bruchhof-Sanddorf hat mit Gerhard Forster einen neuen Ortsvertrauensmann. Er löst Manfred Rippel ab, der 14 Jahre lang Ansprechpartner für die rund 3000 Bürger war. Da Manfred Rippel seit dem 1. April offiziell als neuer Beigeordneter der Stadt Homburg im Dienst ist, wurde das Amt des Ortsvertrauensmanns vakant. In der Stadtratssitzung am Donnerstag ernannte Homburgs Bürgermeister Gerhard Forster samt Urkunde. Für das Amt des Ortsvertrauensmanns musste keine Wahl abgehalten werden, denn deren Bestellung erfolgt auf Vorschlag der Partei, die bei den vorangegangenen Kommunalwahlen im jeweiligen Stadtteil die meisten Stimmen hatte. Da das in Bruchhof-Sanddorf die SPD war, schlug der SPDler Manfred Rippel selbst seinen Nachfolger vor. Rippel versprach aber, auch künftig bei Fragen zur Verfügung zu stehen. Gerhard Forster ist gebürtiger Erbacher, wohnt aber seit 57 Jahren mit seiner Frau Angelika in Bruchhof-Sanddorf. Er hat bei der Post gelernt und bis zur Rente dort gearbeitet. Ehrenamtlich ist er unter anderem bei den Radlerfreunden Homburg aktiv. Künftig ist Gerhard Forster bei Fragen oder Problemen Ansprechpartner bei den Bruchhof-Sanddorfern. Man erreicht ihn unter der Mailadresse forster-bruchhof@gmx.de oder per Telefon unter der Nummer 0160 96918610.