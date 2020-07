Ein 16-Jähriger aus Syrien, der heute in Völklingen lebt, rief am Donnerstag, 9. Juli, die Polizei in der saarländischen Stadt an: Familienangehörige hatten ihn per Whatsapp darüber informiert, dass sich in diesem Augenblick Menschen im Mittelmeer zwischen Griechenland und der Türkei sich in Seenot befänden. Die etwa 50 Personen, darunter 20 Kinder, seien auf einem defekten Schlauchboot unterwegs, das zusehends mit Wasser volllaufe. Wie die Völklinger Polizei berichtet, leitete sie den Notruf sofort an die Seenotleitung MRCC (Maritime Rescue Coordination Centre) in Bremen weiter, die sich wiederum mit ihrer Partnerbehörde im türkischen Ankara in Verbindung setzte. Von dort wurde mitgeteilt, dass der Sachverhalt schon bekannt und bereits ein Rettungsschiff unterwegs sei. Die Menschen im Boot seien gerettet worden.