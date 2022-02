Sportsfreunde: Bis zu seinem 57. Lebensjahr spielte Gerd Schell für Rot-Weiß Höhmühlbach in der B-Klasse. Für Fußballer ein biblisches Alter. Am Sonntag wird er 60 – und ist immer noch am Ball, allerdings jetzt bei den Alten Herren. Der RHEINPFALZ verrät er, wie er zu seinem Spitznamen kam.

Gerd Schell war sechs Jahre alt, als er bei der SG Rieschweiler mit dem Fußballspielen anfing. Seither spielt er ununterbrochen Fußball. Am Sonntag feiert der Maurer seinen 60. Geburtstag.

Zweimal Training und am Samstag oder Sonntag ein Spiel – so sieht seit 54 Jahren seine normale Woche aus. Der Jubilar vom SV Rot-Weiß Höhmühlbach ist ein Musterbeispiel für Zuverlässigkeit und Vereinstreue. „Meine ganze Familie liebt den Fußball“, erzählt Gerd Schell. Sein Sohn Nico (14) kickt in der Jugend der SG Rieschweiler, Stiefsohn Sebastian Käfer zählte im Herrenteam Höhmühlbachs oft zu seinen Mitspielern, und Ehefrau Susanne war Fußballerin beim SV Neumühle. „Susanne ist immer dabei, wenn ich spiele“, berichtet Schell, der bei der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben in den Kanalwerken arbeitet.

„Auf ihn konnte und kann man sich immer verlassen“, stellt Vereinsvorsitzender Manuel Gödel dem seit mehr als vier Jahrzehnten am Höhmühlbacher Hunsenbusch kickenden Schell ein gutes Zeugnis aus. Er habe „gern mit ihm zu tun“ und auch gemeinsam mit ihm in Rot-Weiß gekickt. Gödel: „Als ich für die zweite Mannschaft verantwortlich war und ihn gefragt habe, ob er spielen kann, gab es nie ein Nein.“

Ob Sturm, Mittelfeld oder Abwehr – Schell ist überall einsetzbar. Selbst als Torwart (allerdings nur bei der AH) stellte sich der nicht gerade hoch aufgeschossene Kicker zur Verfügung. Einen Spitznamen hat Schell auch – „der Bomber“, in Anlehnung an den ihm von der Statur ähnelnden Bayern-Star Gerd Müller, den einstigen „Bomber der Nation“. Zwar schoss Schell nicht so viele Tore wie der Weltmeister, doch brachte er den Ball nicht selten aus schier aussichtsloser Situation im gegnerischen Kasten unter. Schell: „Es gab bei uns immer andere, die mehr Tore als ich erzielt haben.“

Natürlich hat er viele Trainer erlebt. Dabei haben ihn Gerd Weis, Peter Rinner und Hubert Stuppy nachhaltig beeindruckt. „Aber eigentlich waren alle meine Trainer gut. Und mit allen bin ich sehr gut ausgekommen“, blickt Schell zurück, „auch wenn ich nicht der Trainingsfleißigste gewesen bin“.

Schells größtes Glück war das fehlende Verletzungspech. „Ich hatte mal eine Bänderdehnung, mit der ich ein, zwei Wochen aussetzen musste – sonst nichts“, sagt er. Im April 2019, da war Schell 57, machte er in Wallhalben sein letztes Spiel in der B-Klasse. Seither ist er nur noch bei den Alten Herren am Ball.

Die Anzahl seiner Spiele hat er nie richtig gezählt. Jedoch ergeben sich in der Summe mehr als 1000 Spiele. „Bis ich 47, 48 Jahre alt war, habe ich immer in der ersten Mannschaft gespielt. Dann vorwiegend in der zweiten und in der AH. Eben da, wo ich gebraucht worden bin“, berichtet Schell.

Seine wohl beachtlichste Leistung ist sein Fairplay. Schell musste nach eigenen Worten noch niemals einen Platzverweis hinnehmen. „Kameradschaft und Fairness sind mir das Wichtigste“, erzählt Schell, der beim SV Rot-Weiß auch schon mal als Spielleiter fungierte.

Dass er am Sonntag 60 wird, hat noch eine Konsequenz: Nun ist er für die Ü60-Truppe der SG Rieschweiler spielberechtigt.