Am vergangenen Montag zwischen 18 und 19 Uhr wurde ein grauer VW Tiguan mit Homburger Kennzeichen beschädigt. Darüber informiert die Polizei. Der Wagen sei in einer Parkbox am Hilgardcenter in der Saarlandstraße 31 abgestellt gewesen und von einem unbekannten Fahrer gerammt worden. Die Ermittler vermuten, dass der Schaden beim Ein- oder Ausparken entstand. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Tatort. Der Schaden wird auf zirka 2000 Euro geschätzt. In einem zweiten Fall bittet die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung. In der Zeit zwischen Montag, 6. Dezember, 20.30 Uhr, und Dienstag, 7. Dezember, 8.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand einen blauen Ford Focus. Der Wagen sei zur Tatzeit in der Langentalstraße 62 geparkt gewesen, also an der Straße zum Beckerswäldchen. Die Schaden beläuft sich laut Polizei auf zirka 1500 Euro. Um die Vorfälle aufzuklären, bittet die Polizei Zweibrücken unter Telefon 06332 9760 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de um Hinweise.