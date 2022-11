Eine der wichtigsten Ampeln in Zweibrücken ist erneut zweimal ausgefallen – keine Woche nachdem sie notdürftig repariert war. Zuvor war sie drei Monate ganz außer Gefecht.

Die Ampel an der vielbefahrenen Kreuzung Saarlandstraße/Hofenfelsstraße/Landstuhler Straße blinkte seit Mitte August nur noch gelb, weil ein Steuergerät ausgefallen war, das nicht mehr repariert werden konnte. Die Stadt will die Ampeln an der Kreuzung nächstes Jahr komplett erneuern, in der Zwischenzeit griff sie auf eine Notlösung zurück: An der Einmündung bei der Kranbaufirma Tadano werden derzeit die Ampeln erneuert, und das Steuergerät von dort wurde an der Kreuzung am Hilgardhaus eingebaut. Vergangenen Freitag waren die Arbeiten abgeschlossen, und die Ampel ging wieder. Seitdem ist sie aber bereits zwei weitere Male für einige Stunden ausgefallen.

Auf Anfrage der RHEINPFALZ und nach Rücksprache mit den Stadtwerken, die für die Ampeln zuständig sind, teilte Stadt-Sprecher Jens John mit, dass an dieser Ampelanlage nicht nur das Steuergerät in die Jahre gekommen sei, sondern auch alle dazugehörenden Geräte. „Unserer Vermutung nach kommt es bei etwas stärkerem Niederschlag zu einen ungewollten Wassereintritt in einen Signalgeber“, erklärt John. Dieses Wasser tropfe auf eine veraltete Glühlampe, wodurch der Glaskolben platze. Da es sich in diesem Fall um eine Lampe handelte, die Rot anzeigte, werde die komplette Anlage aus Sicherheitsgründen automatisch abgeschaltet. Die Stadtwerke würden dann umgehend den Signalgeber auswechseln.

Nächstes Jahr sollen die Ampeln auf LED-Technik umgestellt werden. Außerdem werden die Fußgängerfurten behindertengerecht ausgebaut. Momentan werde die Vorplanung erstellt. Danach erfolge die Abstimmung mit dem Landesbetrieb für Mobilität.