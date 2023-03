Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Kritik an der geplanten Amazon-Ansiedlung am Steitzhof hält an. Die Bürgerinitiative ist mit den Antworten des Zweckverbands Entwicklungsgebiet Flugplatz (Zef) nicht zufrieden. Der bleibt dabei: Mehr als bisher gebe es nicht zu sagen.

Weit über 1000 Unterschriften gegen das Vorhaben hat die von Marlene Herzog und Marc Sadowski angestoßene Bürgerinitiative (BI) am Freitag an Oberbürgermeister Marold Wosnitza übergeben, der derzeit Zef-Vorsitzender ist. Detailliertere Nachfragen der BI zu beantworten, lehnt der OB aber weitgehend ab: Die BI habe bei der Offenlage des Bebauungsplanverfahrens, die am Dienstag endet, genug Gelegenheit, ihre Bedenken darzulegen. So steht es in einem Schreiben des Zef an die BI.

Es sei „nicht zielführend, mit einzelnen Interessensgruppen abseits des Verfahrens zu diskutieren“, so Wosnitza. Es fließe nicht in die abschließende Erwägung des Zef ein. Und es widerspreche der Gleichbehandlung aller Bürger, die sich ordnungsgemäß bei der Offenlage äußerten. Viele Nachfragen der BI blieben deshalb unbeantwortet.

OB: Zef hat keinen Einfluss auf künftigen Mieter