Einen Schaden in Höhe von rund 8000 Euro hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstagnachmittag in Rimschweiler verursacht. Der von Zweibrücken kommende Fahrer hat nach Polizeiangaben in Höhe der Vogesenstraße 61 einen geparkten weißen Dacia Sandero gestreift und ist anschließend Richtung Althornbach weitergefahren, ohne sich um die Regulierung des Unfalls zu kümmern. Hinweise werden erbeten an die Dienststelle in Zweibrücken unter Telefon 0631 36915399 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de.