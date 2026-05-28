Am kommenden Sonntag, 31. Mai, startet um 11 Uhr das Genussfest der Verbandsgemeinde. Welches Angebot gibt es im vierten Jahr?

Mittlerweile ist das Genussfest der Verbandsgemeinde ein fester Termin im Veranstaltungskalender der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Dieses Jahr findet das Fest in Contwig am Freizeitgebiet statt. Verbandsbürgermeister Björn Bernhard kündigt im Gespräch mit der RHEINPFALZ an, dass verschiedene Vereine wieder allerlei Leckereien verkaufen – von Hooriche mit Specksoße über dreggische Grumbeere bis hin zu Flammkuchen. Zum Essen gibt es Livemusik von der Band „Short Way“.

Das Besondere in diesem Jahr: Das Genussfest findet parallel zum Fahrradtag statt. Dieser ist eine Kooperation von der Verbandsgemeinde und der Stadt Zweibrücken. Es gibt in Zweibrücken auf dem Herzogplatz einen Parcours für Inline-Skater und ein Bremstraining. Skates, Boards und Ausrüstung können kostenlos vor Ort geliehen werden. Neu ist in diesem Jahr ein Kart-Parcours. In Contwig werden am Freizeitgebiet zusätzlich Fahrrad-Stationen aufgebaut. Zudem gibt es drei verschiedene Fahrradtouren: eine Sportlerrunde für erfahrene Radler, eine Hobbyrunde durch die VG und eine E-Bike-Runde.

Genussfest vor vier Jahren geboren

Seinen Ursprung hatte das Genussfest vor vier Jahren: Da feierte die Verbandsgemeinde ihren 50. Geburtstag und veranstaltete über das gesamte Jahr verteilt viele verschiedene Aktionen. Damals hieß das Fest noch „Genussfest der Landfrauen“, erläutert Bernhard. Mit der Zeit habe man dann aber beschlossen, das Fest auch für andere Vereine zu öffnen. Neben Contwig fand das Fest in den Vorjahren auch schon in Hornbach und Dellfeld statt. Bernhard rechnet für Sonntag mit mindestens 800 Besuchern.