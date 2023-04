Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Rhythmus katapultiert die 1500 Zuschauer in eine andere Welt. Der Bass geht durch einen, das Keyboard erschafft wabernde Klanggebilde. Es ist, als würde sich die Band von Gentleman am Sonntagabend in Trance spielen. Es war das letzte Strandkorb-Konzert auf dem Zweibrücker Flugplatz. Kritik an Markus Söder von Gentleman gab es auch.

Als die Musik noch schweigt und die Bühne noch leer ist, scheinen die Zuschauer tief versunken in ihren Strandkörben. Viele haben sich mit Wolldecken oder Jacken zugedeckt, um dem unentwegten