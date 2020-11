Christoph Gensch hielte es für sinnvoll, auch in Zweibrücken ein Corona-Impfzentrum einzurichten. Das teilte der stellvertretende Vorsitzende der Enquete-Kommission „Pandemie“ des rheinland-pfälzischen Landtags, Zweibrücker CDU-Abgeordnete und Facharzt für Innere Medizin am Freitag mit. Wie berichtet, gibt es Überlegungen, auf dem Pirmasenser Messegelände ein Impfzentrum einzurichten, das auch für Zweibrücken zuständig ist. Gensch erklärt nun, dass er zwei Zentren in der Region begrüßen würde: eins in Pirmasens für die Stadt Pirmasens und den östlichen Teil des Landkreises Südwestpfalz und eins in Zweibrücken für den westlichen Kreisteil und die Stadt. „Wir sollten alles tun, um die Impfzentren wohnortnah anzubieten. Gerade ältere Bürger beziehungsweise chronisch kranke Patienten tun sich sehr schwer, weite Strecken zum nächsten Impfzentrum zurückzulegen, um sich freiwillig impfen zu lassen“, argumentiert Gensch. In der Kommission sei vorgetragen worden, dass die Landesregierung 36 Impfzentren plane, jeweils eins in den zwölf kreisfreien Städten und in den Landkreisen. Wegen der historisch gewachsenen Einzugsgebiete der Städte und dem Aufwand für die Einrichtung und den Betrieb einer Impfstation hält Gensch zwei solcher Stationen in der Region für ausreichend. Einer der in Frage kommenden Impfstoffe müsse bei minus 70 Grand gelagert werden, dafür müsse es eine Einrichtung geben. „Wir würden in Zweibrücken sicher sowohl einen geeigneten Ort also auch Personal in der Ärzteschaft finden“, sagt Gensch gegenüber der RHEINPFALZ. Er sprach sich für eine Entscheidung vor Ort aus. Die müsse aber zügig fallen, weil die Landesregierung spätestens Mitte Dezember die Planungen abschließen will. Sollte dann ein geeigneter Impfstoff zur Verfügung stehen, will man nach einem Stufenplan mit den Impfungen Freiwilliger beginnen.