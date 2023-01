Der Zweibrücker CDU-Landtagsabgeordnete Christoph Gensch und die Mitgliederbeauftragte der Landespartei, die Zweibrückerin Christina Rauch, hielten sich am Mittwoch, am Tag nach dem Spitzentreffen der nach der Rücktrittsankündigung von Christian Baldauf als Vorsitzender des Landtagsfraktion im Krisenmodus befindlichen Partei, mit Bewertungen zurück. Der Landesvorstand hatte am Dienstag in Mainz dem bis 2024 gewählten Landesvorsitzenden Baldauf einstimmig sein Vertrauen ausgesprochen. Gleichzeitig wurden die undurchsichtigen Hintergründe, die Christian Baldauf wohl veranlassten, seinen Rücktritt vom Fraktionsposten zum 31. März anzukündigen, und ihre mediale Darstellung verurteilt. Christoph Gensch erklärte am Mittwoch knapp: „Ich unterstütze den Beschluss des Landesvorstandes. Bitte aber um Verständnis, dass ich mich abseits der offiziellen Pressemitteilung nicht weiter äußern werde.“ Ähnlich äußerte sich Christina Rauch auf RHEINPFALZ-Anfrage: „Ich unterstütze nachdrücklich den einstimmig beschlossenen Weg und begrüße den Willen zur Einigkeit.“ Gensch wie Rauch waren bei dem Landesvorstandstreffen in Mainz selbst nicht anwesend. Gensch, weil er kein Mitglied ist; Rauch, weil sie erkrankt war.

