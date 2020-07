Der Zweibrücker Arzt Christoph Gensch ist mit deutlicher Unterstützung seiner Partei, der CDU, als Kandidat im Wahlkreis Zweibrücken für die rheinland-pfälzische Landtagswahl im kommenden März gewählt. Der 2016 direkt gewählte Landtagsabgeordnete erhielt am Dienstag bei der Delegiertenversammlung in Waldfischbach-Burgalben von 70 möglichen Stimmen in geheimer Wahl 66. Vier Delegierte stimmten mit Nein. Der 41-Jährige tritt in einem neu zugeschnittenen Wahlkreis an. Er umfasst Wahlberechtigte aus Zweibrücken und den Verbandsgemeinden Zweibrücken-Land, Thaleischweiler-Wallhalben und Waldfischbach-Burgalben.