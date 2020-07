„Sagt meiner Mutter nicht, dass ich mich mit Politik beschäftige. Sie denkt, ich sei Pianist in einem Bordell.“

Mit diesem Satz schloss Christoph Gensch am Dienstagabend seine Bewerbungsrede. 70 Christdemokraten aus dem Westen der Südwestpfalz spendeten ihm daraufhin heftigen Applaus, der schließlich rhythmisch wurde.

Aus dem Zusammenhang gerissen mag der Satz schräg wirken, zumal für einen Christdemokraten. Der 41 Jahre alte Gensch arbeitet nämlich nicht wirklich als Pianist in einem Bordell, sonder als Arzt am Zweibrücker Busbahnhof. Der Vater zweier kleiner Kinder hatte von seiner 70-Stunden-Woche zwischen Praxis und Parlament in Mainz gesprochen. Neben seiner Tätigkeit als Arzt übt er seit 2016 den Beruf des Vollzeit-Abgeordneten im rheinland-pfälzischen Landtag aus. Kurze Zeit war er nebenbei noch Generalsekretär der CDU Rheinland-Pfalz. „Die Begeisterung in der Familie für meine politische Tätigkeit“ wachse nicht grenzenlos, räumte Gensch ganz offen ein. Aber dass ein Bordellpianist ein höheres Ansehen als ein Politiker genieße – das behauptete er nicht wirklich, er meinte es wohl ironisch.

Das Publikum dankte Gensch jedenfalls für seine humorige, offene, aber stellenweise auch ernste, mahnende Rede. Beispiel: „In der Bildungspolitik halten wir uns mit Experimenten wie ,Schreiben nach Gehör’ auf und mit anderen Nebensächlichkeiten und vergessen dabei, dass die Vermittlung von Wissen die Kernkompetenz von Schule ist.“

Die CDU Südwestpfalz West nominierte Gensch zwar nicht einstimmig zu ihrem Kandidaten für die Landtagswahl im März nächsten Jahres, aber mit den 66 von 70 möglichen Stimmen war er sehr zufrieden.

Niemand hatte seinen Hut gegen Gensch in den Ring geworfen. Auch der Ersatzkandidat Tobias Dreßler ging konkurrenzlos in seinen Wahlgang. Der Ersatzkandidat gelangt nur dann in den Landtag, wenn Gensch erstens den Wahlkreis Zweibrücken gewinnt und zweitens sein Mandat im Lauf der kommenden fünf Jahre aufgibt. Dreßler hielt eine sehr kurze Ansprache, ohne sich inhaltlich zu positionieren. Die CDU-Gemeindeverbände Zweibrücken Land, Thaleischweiler-Wallhalben und Waldfischbach hatten ihn gemeinsam vorgeschlagen. Mit den 59 von 70 Stimmen war der Wallhalber zufrieden. Auch er arbeitet nicht als Pianist in einem Bordell, sondern als Lehrer an einer Realschule in Pirmasens.