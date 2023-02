Die kleinen Handballer des Zweibrücker Hofenfels-Gymnasiums (HFG) sind am Montag in der Zwischenrunde des Schulsportwettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ ausgeschieden. Im Fünferturnier in Schifferstadt verlor das HFG-Team alle Spiele und schied aus dem Wettbewerb au.

Beim Jungenturnier der Wettkampfklasse IV (Jahrgänge 2010 und jünger) traten die von den Lehrern Anja Schimmel und Marcel Brauer betreuten Hofenfelser mit einem aus Jungen und Mädchen gemischten Team an. In zweimal zehn Minuten setzte es zunächst eine 7:16-Niederlage gegen das Speyerer Gymnasium am Kaiserdom. 8:15 hieß es nach dem Spiel gegen das Eduard-Spranger-Gymnasium aus Landau, am deutlichsten war es beim 3:23 gegen den späteren Turniersieger, das Geschwister-Scholl-Gymnasium Ludwigshafen. Im letzten Spiel, gegen die spätere Zweitplatzierte, die Paul-von-Denis-Schule Schifferstadt, waren die Hofenfels-Handballer beim 7:10 am ehesten an einem Spielerfolg dran. Das junge zweite HFG-Team – nur mit Mädchen – war im Januar bereits im Vorentscheid in Osthofen ausgeschieden.

In Schifferstadt waren jetzt für das HFG im Einsatz: Max Hoffmann im Tor – Hanna Galla, Jannes Sattler, Till Becker, David Sambach, Ole Schlimmer, Anton Theis, Nicolas Wiese, Neo Seppänen, Ben Bernecke, Emil Seib, Finn Steppan und Fabian Ringle.