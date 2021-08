Nach langer Corona-Pause hat der Gemischte Chor des Gesangvereins 1876 Einöd-Ingweiler seine Proben wieder aufgenommen. Er muss sich jedoch mit einem Problem herumschlagen, das er mit ähnlichen Chören teilt: Aktuell sind nur wenige Männerstimmen in seinen Reihen aktiv. Dieser Trend geht dem Chor allmählich an die Existenz. „Die Einöder Sängerinnen und Sänger zählen insgesamt 24 Mitglieder, davon sind gerade mal vier Männer mit dabei“, berichtet die Vorsitzende Martina Schulte. „Das ist natürlich nicht erst seit vorgestern so. Es ist eher ein längerer Prozess und vorwiegend dem hohen Alter vieler Sänger geschuldet.“ Mehrere langjährige und treue Mitglieder könnten inzwischen nicht mehr an den Proben und Konzerten teilnehmen – meist aus gesundheitlichen Gründen.

Neuzugänge herzlich willkommen

„Was sehr schade ist und den Fortbestand des Chores in dieser Form bedroht“, schlägt die Vorsitzende Alarm. „Die Coronazeit hat zudem den Verein daran gehindert, überhaupt Werbung für neue Männerstimmen machen zu können“, gibt Martina Schulte zu bedenken: „Man durfte ja gar nicht singen. Die Aerosole machten Schlagzeilen. Dadurch verstummten alle Chöre.“ Dabei seien Neuzugänge im Gemischten Chor Einöd um seinen Leiter Wolfgang Schmitt jederzeit herzlich willkommen. Interessenten lädt Martina Schulte zu einer oder mehreren Schnupperstunden ein.

Kontakt



Der Gemischte Chor probt jeden Montag ab 19.30 Uhr im protestantischen Gemeindezentrum am Asenbühl 4 in Einöd.