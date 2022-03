Mit Sandra Cleemann gibt es eine Bewerberin für die Nachfolge des scheidenden Vorsitzenden des Gemeinsamhandels Zweibrücken, Andreas Michel.

Turnusgemäß werden die etwa 60 Mitglieder der Vereinigung der Zweibrücker Händler und Gewerbetreibenden am Mittwoch, 16. März, einen neuen Vorstand wählen. Die zunächst für den 2. März geplante Versammlung wurde um zwei Wochen verschoben. Andreas Michel, der seit 2016 Vorsitzender des sich als Marketingvereinigung für die Einkaufsstadt Zweibrücken verstehenden Gemeinsamhandels ist, hatte vor zwei Jahren angekündigt, 2022 den Vorsitz abgeben zu wollen. Als Vereinsmitglied werde er weiter mitarbeiten, sagt der 59-jährige Unternehmer. Zunächst hatte sich kein Nachfolgekandidat für den ersten Vorsitz abgezeichnet. Nun habe die zweite Vorsitzende, Sandra Cleemann, ihre Bereitschaft erklärt, berichtet Michel. Cleemann bestätigte am Freitag ihre Bewerbung. Für die Entscheidung habe sie sich einige Zeit genommen und auch die Rückendeckung ihrer Familie eingefordert. Die 45-Jährige leitet den väterlichen Spielwarenhandel in der Zweibrücker Fußgängerzone.

Weitere Vorstandsämter sind zu besetzen. Schatzmeister Serkan Karabulut scheidet aus, mit Antonio Cipolla stellt sich ein Nachfolgekandidat zur Wahl.