Andreas Michel bleibt Vorsitzender des Vereins Gemeinsamhandel Zweibrücken. Er wurde bei der Mitgliederversammlung am Mittwoch im Fashion Outlet in seinem Amt bestätigt. Nicht nur Michel wurde in seinem Amt bestätigt. Auch seine Stellvertreterin, Sandra Cleemann, wurde wiedergewählt. Wie Citymanagerin Petra Stricker im Nachgang zur Versammlung mitteilte, wurde Serkan Karabulut zum neuen Schatzmeister gewählt; er wird von Antonio Cipolla vertreten. Schriftführerin ist Sandra Jäkel-Deller. Den Vorstand ergänzen: Ibrahim Alsac, Raimund Beck, Patrick Burkhardt, Eva Gab, Jutta Heil, Viktor Krieg, Hannelore Kuppens, Silke Kuppens, Ulrike Mayr. Neue Kassenprüfer sind Bernd Neuhardt und Erwin Kuppens.