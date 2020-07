Kunden der Sparkasse Südwestpfalz können ab dem 17. Juli die Filiale der VR-Bank in Niederauerbach mitbenutzen. Das teilte die Sparkasse am Donnerstag mit. Ihren Automaten-Standort in der Hofenfelsstraße 274 wird die Bank deshalb in die Tschifflicker Straße 30 verlegen. Der Umzug erfolgt am Donnerstag, 16. Juli. Die Selbstbedienungs-Automaten werden deshalb an diesem Tag nicht zur Verfügung stehen. Ansonsten können sowohl die Kunden der Sparkasse Südwestpfalz als auch die Kunden der VR-Bank Südwestpfalz ihre Bankgeschäfte in gewohnter Form vornehmen, so die Sparkasse. Sie bezeichnet die Lösung als wirtschaftlich und zukunftsfähig, da so die Kosten für den Betrieb zwischen den Geldhäusern geteilt werden können.