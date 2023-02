Ab Mittwoch, 1. Februar, haben die Zweibrücker ihre Gemeindeschwester plus. Im Mai 2022 hatte das Mainzer Sozialministerium einen entsprechenden Antrag der Stadt bewilligt. Die Gemeindeschwester plus besucht über 80-Jährige, die keinen Pflegebedarf haben, aber Hilfe im Alltag oder einfach nur mal einen Gesprächspartner brauchen. Auf Wunsch werden die Senioren besucht, beraten und bei Bedarf in Unterstützungsangebote vermittelt. Diese Dienstleistung ist kostenlos; finanziert wird die Gemeindeschwester plus mit anderthalb Stellen vom Land sowie den Krankenkassen und Krankenkassenverbänden. Seit 1. Februar sind nun Claudia Hoffmann (Telefon 06332 871-417) und Claus Wilhelm (06332 871-418) für Zweibrücken und seine Vororte im Einsatz. Ihr Dienstzimmer haben sie im städtischen Info- und Beratungszentrum in der Poststraße 40, Büro 012.