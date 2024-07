Bei der Konstituierung des Wiesbacher Gemeinderates, unter dem wiedergewählten Bürgermeister Klaus Buchmann, blieb auch nach der Wahl der Beigeordneten alles beim Bewährten. So wurden Markus Schmitt – in seiner Funktion als erster Beigeordneter und Stellvertreter des Bürgermeisters – sowie Adrian Schwarz als zweiter Beigeordneter in ihren Ämtern einstimmig bestätigt.