Vermutlich mit einem Betrüger zu tun hatte es ein Ladenbesitzer am Donnerstagmorgen in der Rosengartenstraße. Ein Mann sei mit einem dicken Bündel Geldscheine in seinem Geschäft erschienen und habe gefragt, ob der Inhaber die Scheine wechseln könne. Dieser reagierte jedoch richtig und lehnte ab – daraufhin sei der Unbekannte Richtung Fußgängerzone davon gelaufen. Die Polizei schließt nicht aus, dass er erneut im Stadtgebiet sein Glück versuchen wird. Wie genau seine Masche aussieht, ist nicht bekannt. Der Unbekannte wird beschrieben als 30 bis 40 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß, kräftig (nicht dick), mit dunklem Vollbart und Glatze. Er soll eine schwarze, halblange Hose, ein weißes T-Shirt und blaue Turnschuhe getragen haben. Hinweise werden erbeten an die Dienststelle in Zweibrücken unter Telefon 06332 976-0.