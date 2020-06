Wegen Unfallflucht verurteilte das Zweibrücker Amtsgericht am Mittwoch einen 29-jährigen Zweibrücker zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen à 15 Euro. Außerdem muss der Mann zehn Monate auf seinen Führerschein verzichten – sieben davon sind schon vorbei.

Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann vor, am Abend des 1. November 2019, gegen 23.15 Uhr, in der Contwiger Hauptstraße ein parkendes Auto gestreift zu haben. An diesem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von über 6000 Euro. Der Angeklagte sei weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Als Unfallursache vermutete die Staatsanwaltschaft Übermüdung bei dem 29-Jährigen. Damit wäre der Tatbestand der Straßenverkehrsgefährdung erfüllt.

Der Angeklagte bestritt die Vorwürfe. Er habe wohl einen Stoß wahrgenommen, sei aber der Meinung gewesen, dass er gegen einen Bordstein gefahren sei. Deshalb sei er zunächst nach Hause gefahren. Da es dunkel gewesen sei und regnete, habe er sein Auto abgestellt ohne es auf Schäden zu überprüfen. Erst am nächsten Morgen habe er die Beschädigungen gesehen und sei direkt zur Polizei gefahren, um den Unfall zu melden. Diese Version nahmen ihm der Vorsitzende Richter, Stefan Pick, sowie ein hinzugezogener Sachverständiger aber nicht ab.

Die Unfallursache – also die Übermüdung – konnte im Zuge der Beweisaufnahme nicht geklärt werden. Schließlich könnten auch noch andere Ursachen in Betracht kommen, so Pick. Er stellte dem Angeklagten in Aussicht, das Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung einzustellen. Nach Rücksprache mit ihrem Mandanten war die Verteidigerin mit dieser Entscheidung einverstanden. Da der Angeklagte weder straf- noch verkehrsrechtlich bisher in Erscheinung getreten ist, gab es eine Geldstrafe.