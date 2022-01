Am Freitag zwischen 17.30 und 18 Uhr wurde in einem Lebensmitteldiscounter in der Straße „Am Stadtbad“ in Homburg die Geldbörse einer 83-jährigen Frau entwendet, teilt die Polizei mit. Die Geldbörse befand sich in der Handtasche, die im Einkaufswagen lag. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06841-1060 zu melden.