(Aktualisiert 14.40 Uhr) Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen, 24. September, zwei Geldautomaten in der Filiale der Deutschen Bank in der Homburger Talstraße gesprengt. Nach Angaben des Saarbrücker Landespolizeipräsidiums jagten die Täter die beiden nebeneinander installierten Automaten gegen 5 Uhr in die Luft. Später am Freitag war die Spurensicherung unter den Arkaden gegenüber dem Talzentrum bei der Arbeit. Polizeisprecher Falk Hasenberg sagte zur RHEINPFALZ, dass man von drei bis vier Tätern ausgehe. Wie diese entkommen sind – eventuell mit einem Auto – sei noch unklar. Die Automatenknacker hätten in den Räumlichkeiten der Bank erheblichen Sachschaden angerichtet. Beute hätten sie aber wohl nicht gemacht. „An die Geldkassetten sind sie nicht rangekommen“, berichtete Hasenberg. Der Polizeisprecher ergänzte, dass in dem Bankgebäude üblicherweise Videoaufzeichnungen gemacht werden. „Ob diese aber verwertbar sind, muss man erst noch untersuchen.“