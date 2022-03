Im saarländischen Neunkirchen-Wellesweiler haben Unbekannte am frühen Donnerstagmorgen einen Geldautomaten gesprengt. Laut Polizei haben die Täter am 17. März gegen 3.20 Uhr im Vorraum des Edeka-Marktes in der Unteren Bliesstraße zugeschlagen. Ein Brandmelder schlug Alarm. Als Feuerwehr und Polizei vor Ort eintrafen, stand der Geldautomat in Flammen. Die Feuerwehr löschte, die Schadenshöhe ist noch unklar. Die Täter hatten sich gewaltsam Zutritt in den Vorraum verschafft. Es sei ihnen aber nicht gelungen, an die Banknoten im Automaten heranzukommen.