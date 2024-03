Die Zahl der Straftaten ist in der Südwestpfalz rückläufig. Problematisch ist jedoch, dass immer öfter Kinder als Straftäter auffallen. „Die Täter werden immer jünger“, stellt die Polizei fest. Die Zahl der Täter ohne deutschen Pass steigt konstant, ebenso die Zahl der Frauen, die in Beziehungen gewalttätig werden.

Unbekannte haben in den frühen Morgenstunden des Sonntags den Geldautomaten der VR-Bank Südwestpfalz im Contwiger Wasgau-Markt gesprengt. Der Sachschaden ist enorm, ob die Täter Geld erbeuten konnten, ist noch unklar.

Pirmasens und sechs weitere Kommunen wollen Ausrichter der Landesgartenschau 2032 werden. Sie haben dafür in Mainz Interesse signalisiert. Wie denken Südwestpfälzer darüber? Wir haben uns auf dem Pirmasenser Wochenmarkt umgehört.

In Paris verdreifachen sich die Parkgebühren für SUV-Fahrer bald von sechs auf 18 Euro. Auch in Koblenz sollen die Besitzer von großen Autos in Zukunft mehr für den Anwohnerparkausweis zahlen. Ist das gerechtfertigt? Die RHEINPFALZ hat sich in der Zweibrücker Fußgängerzone umgehört.

Geschlossen und kämpferisch präsentierte sich die südwestpfälzsiche SPD bei der Aufstellung ihrer Kreistagsliste. Sie will stärkste Fraktion werden. Ein Genosse freute sich ganz besonders.

Das meiste Speiseöl, das in der Wasgau-Ölmühle in Hauenstein gepresst wird, verkaufen die Kunden später unter eigenem Namen. Die Nachfrage ist so groß, dass das Unternehmen jetzt 1,7 Millionen Euro in die Hand nimmt.

Alles, was mit Bildung zu tun hat, will der Freie Wählerblock (FWB) in Pirmasens voranbringen. Bei der Wahl der 15 Kandidaten für den Stadtrat mahnte Spitzenkandidat Jochen Knerr bei der Verkehrswende in Pirmasens mehr Augenmaß an.

Seit 161 Jahren werden bei Carl Semler Schuhe in Pirmasens produziert. Nach dem Aus der deutschen Peter-Kaiser-Produktion ist Semler nun die dienstälteste Damenschuhfabrik in Pirmasens und darüber hinaus. Das Gründungsjahr teilt sie sich mit Steitz Secura.