Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch den Geldautomaten der Sparkasse in Bubenhausen direkt am Netto-Markt gesprengt. Später fand die Polizei einen zweiten Sprengsatz.

Die Tat geschah kurz vor 3.45 Uhr. Laut Polizei gab es eine heftige Explosion, bei der erheblicher Schaden entstand. Ob Geld erbeutet wurde, sei noch unklar. Die Polizei fand später einen zweiten Sprengsatz, der nicht explodiert war.