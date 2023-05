Am Samstagmorgen gab es in der Hornbacher Sparkassenfiliale einen lauten Knall. Unbekannte hatten den Geldautomaten gesprengt und großen Sachschaden verursacht. Glassplitter und sogar eine große Glasscheibe mit Rahmen flogen bis zu 20 Meter weit in Richtung Verkehrskreisel. Zeugen haben drei Personen und einen schwarzen Wagen gesehen.

zum ausführlichen Artikel geht es hier