Auf dem Gelände der Homburger Unikliniken haben Unbekannte mehrere Zehntausend Euro Sachschaden an einem Geldautomaten angerichtet. Wie die Polizei meldet, haben die Täter den Automaten in der Nacht auf Samstag. 6. August, aufgebrochen. Sie seien unerkannt mit ihrer Beute geflüchtet. Mehrere Personen hätten mit Werkzeug den Geldautomaten im Verwaltungsgebäude 11 der Unikliniken geknackt. Ihnen seien Geldkassetten mit Bargeld in noch unbekannter Höhe in die Hände gefallen. Das Sicherheitssystem im Automaten löste aus, wodurch das gesamte Bargeld rot eingefärbt wurde.

Spuren hätten gezeigt, dass die Einbrecher bereits am Vortag zwischen 8 und 13 Uhr „umfangreiche Vorkehrungen in dem Verwaltungsgebäude“ trafen, um sich beim späteren Einbruch Zutritt ins Gebäude verschaffen zu können. Kurz vor der Tat hätten sie ihr Fluchtfahrzeug in einem Waldweg nahe der Kirrberger Straße abgestellt.

Die Kriminalpolizei bittet unter Telefon 0681 962-2133 um Hinweise. Man solle auch auf verdächtig eingefärbte Geldscheine sowie auf Personen mit roten Farbanhaftungen an Kleidung oder Händen achten.