Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen, 24. September, einen Geldautomaten in der Filiale der Deutschen Bank in der Homburger Talstraße gesprengt. Nach Angaben des Saarbrücker Landespolizeipräsidiums jagten die Täter den Automaten gegen 5 Uhr in die Luft. Das zuständige Fachdezernat hat die Spurensicherung aufgenommen. Noch ist unklar, ob beziehungsweise wie viel Geld entwendet wurde. Auch zur Höhe des Sachschadens konnten noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittler prüfen, ob es verwertbare Videoaufzeichnungen gibt.