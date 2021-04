Unbekannte haben in der Nacht auf Gründonnerstag, 1. April, einen Geldautomaten in der Homburger Eisenbahnstraße gesprengt. Obwohl die Polizei schnell vor Ort war, gelang den Tätern die Flucht.

Nach Polizeiangaben hatte ein Sicherheitsdienst am frühen Morgen gegen 2.40 Uhr die Sprengung eines Geldautomaten in der dortigen Commerzbank-Filiale gemeldet. Über eine Kamera hätten die Sicherheitsleute noch zwei Maskierte am Tatort gesehen.

Die Täter flüchteten in einem schwarzen Kombi oder SUV mit Wittlicher (WIL) Kennzeichen in Richtung Bexbacher Straße. Sofort rückte ein Streifenwagen an und nahm die Verfolgung des Fluchtautos auf, das vermutlich mit vier dunkel gekleideten Personen besetzt war. Mit stark überhöhter Geschwindigkeit rasten die Täter über die Bexbacher Straße zur Homburger Auffahrt auf die A 6. An der gesperrten Anschlussstelle Homburg in Fahrtrichtung Mannheim verloren die Polizisten den Sichtkontakt zum flüchtenden Fahrzeug. Die Täter entkamen unerkannt.

Später stellte sich heraus, dass die Nummernschilder am Fluchtauto gestohlen waren. Der Geldautomat wurde durch die Sprengung komplett zerstört. Allein dieser Schaden soll sich auf mehrere Zehntausend Euro belaufen. Ob darüber hinaus ein Gebäudeschaden entstanden ist, muss noch überprüft werden. Wie viel Bargeld erbeutet wurde, ist unklar.

Der Saarbrücker Kriminaldauerdienst bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0681/962 2133.