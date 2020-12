Der Saarländer Manfred Spoo wirft seine Leser sachte hinein in seinen Krimi, umgarnt zuerst mit seichten Dialogen. Aber schon bald braut sich in seinen „Mordsverhältnissen“ etwas zusammen.

Der vierte Fall von Kommissar Knauper öffnet die Tür zu Reichtum und Macht: Einer gut betuchten Dame wird die Schädeldecke eingeschlagen und erwürgt. „Die Tote lag mit weit aufgerissenen Augen in extravaganten, glamourösen Dessous einer amerikanischen Edelmarke da.“ Und schon kann man vermuten, dass der Wohlstand im Lauf des Buchs seine Todesschwingen über das Opfer und ihren Freund gespannt hat. Wie die Arme eines Oktopus reichen Geld, Sex, Politik und Status nach und nach in die Geschichte hinein und verflechten sich.

Edle Villa

Die eingestreuten Beschreibungen, etwa von der edlen Villa des Immobilien-Paares, hemmen ein bisschen die Spannung. Von der fehlt über weite Strecken des rund 270 Seiten starken Krimis ohnehin jede Spur.

Damit geht eines der grundlegenden Probleme des Buchs einher: Das Mitfiebern, das Leiden mit den Protagonisten. Aber: Wie soll man sich in eine Figur hineinversetzen können, mit der man vor der Tat keine Berührungspunkte hatte? Lediglich mit ihrer Leiche wird man vertraut gemacht. Das sorgt aber nicht für das Interesse, weiterzulesen, um der Tat auf den Grund zu gehen.

Natürlich ist der Titelheld der Kommissar, kann man zurecht einwerfen. Aber der bleibt blass, und der Leser infolgedessen distanziert – von der ganzen Geschichte. Oft fragt man sich: Gut, es ist eine Leiche gefunden worden – aber was hat das mit mir zu tun?

Viele Wiederholungen

Es ist wie einer der unsäglich konstruiert wirkenden „Tatort“-Folgen eines Ermittlers, bei dem man einfach keinen Zugang finden will. Wiederholungen reihen sich aneinander. So vertilgt Kommissar Knauper zum gefühlt fünfzigsten Mal jeden Morgen in seinem Büro einen Spitzweck mit Mimbacher Saftschinken. Als nettes Detail nicht weiter störend – aber nicht, wenn der Tag bei Knauper jedes Mal so beginnt.

Aber weiter in der Ermittlungsarbeit, umblättern und abwarten, ob sich das Blatt auch handlungstechnisch noch einmal wendet.

Außer sich in die Länge ziehende Ermittlungsarbeit und endlosen Dialogen stagniert die Handlung jedoch. Das, was auch in puncto Privatleben von Kommissar Knauper so interessant angefangen hat, wird im Keim erstickt.

Homburger Uniklinik wichtig

Der Bezug zu Homburg und Saarbrücken ist geglückt, da man mit den Gegenden um St. Arnual oder der Homburger Uniklinik vertraut ist. Manfred Spoo, der auch als Kabarettist auftrat, will in Sachen Saarland-Bezug allerdings zu viel: Immer wieder driften die Figuren – obwohl sie bei der Ermittlungsarbeit sind – ins tiefe Saarländische ab. Das wirkt konstruiert und überladen – auch wenn man den Dialekt beherrscht. Teilweise bekommt man deshalb den Eindruck, als hätte man einen satirischen Mundart-Text vor sich.

Vom Mundart driftet der Krimi ins Politische ab – man erfährt viel über den Lebenspartner der getöteten Diana Franke, und über ihre einvernehmliche polyamore Neigung. Und man wird das Gefühl nicht los, dass genau der es war, der etwas verschwinden lassen wollte. Hier bahnt sich die Spannung zum Glück wieder ein bisschen an. Zusammen mit der kühl und distanziert wirkenden Art des Mannes, der in der „Champagner-Gesellschaft“ zuhause ist, kommen einem erste Zweifel an seiner Unschuld. Aber warum sollte er seine eigene Freundin umbringen lassen?

Politisches Geflecht

Nach und nach wird das politische Geflecht dichter, und Kommissar Knauper muss sich selbst zur Neutralität mahnen. Denn er wird zunehmend vom Neid auf das reiche Paar zerfressen, die geerbt haben und nie etwas tun mussten für ihre Millionen.

Am Ende kann man sagen, dass es ein durchschnittlicher Krimi war, dessen Handlung, Motive und Ermittler aber nicht das Zeug haben zu überraschen.

Lesezeichen

Manfred Spoo, „Mordsverhältnisse“, Kriminalroman, 270 Seiten, Kelkel Verlag, Dillingen 2020, 14 Euro.