Zweibrücker dürfen diesen Herbst wieder Früchte von Bäumen ernten, die mit einem gelben Band markiert sind: Bereits zum dritten Mal läuft in Zweibrücken die „Aktion Gelbes Band“. Dafür markieren Mitglieder der Umwelt- und Klimaschutzinitiative ZW-vernetzt Obstbäume mit gelben Bändern. Diese Bäume sind von den Besitzern zur Ernte freigegeben, und das Obst kann ohne Rücksprache geerntet werden. Vor allem der UBZ habe wieder Obstwiesen zur Verfügung gestellt, teilte Mit-Organisatorin Barbara Danner-Schmidt mit. Elf Teams von ZW-vernetzt sind derzeit in Zweibrücken und den Vororten unterwegs, um Obstbäume an 14 Standorten zu markieren – hauptsächlich Apfel-, Birnen- und Zwetschgenbäume, an manchen Standorten auch Nussbäume. Auf der Internetseite zw-vernetzt.de soll noch eine Liste der Standorte und Obstsorten veröffentlicht werden. Aufgrund der Hitze und Trockenheit werde die Ernte in diesem Jahr wohl nicht so gut ausfallen wie in den Vorjahren, bedauert Danner-Schmidt.

Das Obst ist zwar frei zugänglich und kostenlos, man sollte aber darauf achten, nur das Obst an den freigegebenen Bäumen zu ernten und die Bäume nicht zu beschädigen. Außerdem erntet man das Obst auf eigene Gefahr. Wer noch Bäume zur Ernte freigeben will, kann sich per Mail melden bei barbara.danner-schmidt@zw-vernetzt.de. Das Projekt „Gelbes Band“ läuft bundesweit, auch im Pfälzerwald und in Pirmasens.