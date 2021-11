Bewohner der Innenstadt, denen in den letzten Tagen und Wochen die gelben Säcke ausgegangen waren, können aufatmen. Die Firma Remondis, die in Zweibrücken Plastikverpackungen in der gelben Tonne und den gelben Säcken einsammelt und die Behältnisse ausliefert, hat Mitte der Woche Nachschub erhalten. Am Freitagmorgen haben Mitarbeiter von Remondis die Säcke an alle Haushalte in der Innenstadt verteilt. Während nahezu alle Haushalte in Zweibrücken Anfang des Jahres eine gelbe Tonne erhalten haben, wurde die Innenstadt aus Platzgründen von dieser Neuregelung ausgenommen. Zwischen Kaiserstraße und Gutenbergstraße sowie zwischen Fruchtmarktstraße und dem Schwarzbach im Norden werden die Haushaltskunststoffe deshalb weiterhin in den gelben Säcken eingesammelt. Weil das Granulat aus Recyclingmaterial als wichtiger Rohstoff für die Herstellung der gelben Säcke fehlte, gab es deutschlandweit einen Lieferengpass.