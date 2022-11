300 Rekruten vom Zweibrücker Fallschirmjägerregiment 26 und vom Luftwaffenausbildungsbataillon Germersheim haben am Donnerstag ihr Gelöbnis vor dem Landtag in Mainz abgelegt.

Oberst Stefan Weber, Kommandeur des Landeskommandos Rheinland-Pfalz, begrüßte die Gäste, Landtagspräsident Hendrik Hering und Ministerpräsidentin Malu Dreyer hielten Reden. Nach 2008 und 2014 fand zum dritten Mal ein öffentliche Gelöbnis der Bundeswehr vor dem Mainzer Landtag statt. Der Termin lehnte sich an den Gründungstag der Bundeswehr am 12. November 1955 an.

Das feierliche Gelöbnis und das Ablegen des Diensteides gelten in der Bundeswehr neben dem Großen Zapfenstreich als das bedeutendste militärische Zeremoniell. Es ist ein Treuebekenntnis zur Rechts- und Werteordnung der Bundesrepublik Deutschland. Oberst Stefan Weber lobte die Rekruten für deren Entscheidung für den Wehrdienst. Sie übernähmen Verantwortung und dienten dem Land und der Gesellschaft. Landtagspräsident Hendrik Hering mahnte, dass die Welt seit dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine eine andere sei.