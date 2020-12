Ein unbekannter Autofahrer hat auf dem Gelände des Zweibrücker Skiclubs einen Schaden von rund 1000 Euro angerichtet. Zwischen 4. und 8. Dezember, 16 Uhr, fuhr der Fahrer auf das Gelände, ließ die Räder des Autos durchdrehen und richtete dadurch „einen Flurschaden auf der dort befindlichen ’Skipiste’“ an, teilte die Polizei mit. Dabei wurde Erde des Grundstücks gegen die Fassade des Vereinsheims geschleudert. Weiterhin beschädigte der Autofahrer einen Zaunpfosten und fuhr anschließend davon. Laut Polizei, die Zeugen bittet sich telefonisch unter 06332/9760 oder per E-Mail zu melden, wurde an der Unfallstelle zersplittertes Glas einer Heckscheibe gefunden.